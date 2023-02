“Premian” soberbia, incapacidad y opacidad de Alcalde de Toluca

Por Karina A. Rocha Priego

Pregunto: ¿En qué condiciones se encuentra el municipio de Toluca? Y me responden: ¡del asco! Baches, falta de alumbrado público, parquímetros virtuales, que no son más que un fraude contra los ciudadanos y, peor aún, ¡la inseguridad y violencia! Están a la orden del día.

Para colmo, ya operan en Toluca grupos delictivos como La Familia Michoacana, CJNG y La Unión Tepito, en la Central de Abasto, y traen asoleados a los locatarios con millones de pesos pues, dicho sea de paso, estos delincuentes, por “cobro de piso”, no piden miles, piden millones, las autoridades están enteradas y, o están coludidas o de plano ¡les tienen terror!

El alcalde Raymundo Martínez Carbajal, se está dando a conocer, no porque en verdad trabaje por el bienestar de los habitantes de Toluca, sino por los embargos que están llevando a cabo en ¡inmuebles públicos! por adeudo de agua.

El detalle no es que cobre, sino que los citatorios que dejan, muestran cómo esta administración está violentando el Código Financiero, al pretender cobrar ¡más de cinco años de adeudo! cuando no pueden hacerlo amedrentando con ello a los usuarios y, entre comillas pues, al final, los inmuebles como el Hospital Nicolás San Juan, primero en ser sellado y embargado, pertenece a la administración pública estatal, de ahí que sea el Gobierno del Estado quien responda por ello, a no ser que la soberbia de Martínez Carbajal lo lleve a pensar que sea el propio gobernador Alfredo del Mazo Maza, el que vaya a pagar el agua o predial del inmueble.

Y, nada menos el pasado lunes, la sede, o sea, el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI, amaneció con sellos de restricción colocados por el gobierno municipal de Toluca pues, dicen, registra millonarios adeudos por el servicio de agua, exhibiendo con ello al PRI, como partido político -pues así lo entiende la gente-, hecho que, seguramente, tomará como parte de su campaña el equipo de trabajo de la morenista Delfina Gómez para “demostrar” que el Revolucionario Institucional ¡está acabado! pues, si no tiene para pagar el agua, ¿entonces para qué sirve?

Pero eso no lo ve el alcalde. Por el contrario, este señor pretende “recuperar” su cartera vencida, a como dé lugar, para seguir llevando a cabo obras como la “rehabilitación” de las calles Quintana Roo, Morelos e Independencia, por lo cual, en su momento, el alcalde aseguró que esos trabajos, correspondían al cumplimiento de las promesas hechas a la ciudadanía durante su campaña, además que se trató de un ambicioso programa para reparar los daños provocados por la irresponsabilidad del gobierno anterior, y la urgente necesidad de mejorar su accesibilidad y movilidad.

¿Dónde hemos escuchado eso?

Lo cierto es que, dichas obras se llevaron a cabo en lugares muy “notorios”, o sea, vialidades con mucha afluencia para que “todos” se den cuenta de que sí se está trabajando pero ¿y las comunidades cuándo?

Ahora bien, todo lo anterior corresponde a que, supuestamente el flamante alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal hoy es considerado el segundo alcalde ¡mejor evaluado en el Estado de México!, según el Ranking Mitofsky.

¡Wow!, no cabe duda que este señor ¡sí tiene buenos contactos! Pues si nos adentramos a las redes sociales, las que hablan de la realidad política que se vive, no solo en Toluca o en el Estado de México, lo menos que vemos son aplausos para el alcalde de Toluca.

Por el contrario, las quejas y denuncias son incontables, sobre todo en aquellas colonias donde con trabajos tienen luz y donde la ola delictiva se ha recrudecido. Donde los policías municipales ante la comisión de un delito, corren en sentido contrario.

Esa es la gente que se queja, la que no se toma en cuenta, más que en procesos electorales. Esas personas, son las más, no las que caminan por los portales y se van a comer una torta, no. Los más, en Toluca, son los que menos tienen y a los que nunca se atiende, entonces, ¿de dónde sacan que este señor es el segundo mejor evaluado?

Dicen, lo anterior es resultado del trabajo “pie a tierra” -por ejemplo- que realiza en las 48 delegaciones, donde Martínez Carbajal escucha y atiende las necesidades de las familias toluqueñas pero, de ser así, ¿entonces por qué aumentan las quejas?, ¿por qué propios y extraños tienen que seguir sorteando baches?, ¿por qué la gente no puede salir de sus casas después de las 7 de la noche por temor a ser víctima de la delincuencia?, ¿por qué los grupos delictivos se han apoderado de los establecimientos del primer cuadro de la ciudad haciendo cobro de piso?, ¿por qué se frena la inversión en el municipio por parte de pequeños empresarios?, ¿por qué los restauranteros se quejan, no solo de la baja en sus ventas, sino en la inseguridad que los está afectando?

Presumen “la paz en Toluca”, pero nunca dicen en dónde se vive esa paz pues, insistimos en que, lo que se escucha de los tolucos es que este señor ¡es más de lo mismo! Si el PRI recuperó Toluca, no fue porque Martínez Carbajal haya sido el “mejor candidato”, sino porque su antecesor, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ¡fue un rotundo fracaso como alcalde!, además que, se dice, Martínez Carbajal -como exfuncionario de la administración delmacista- tuvo todo el apoyo (sic) del gobernador Del Mazo para ganar la contienda pues, si nos vamos al desempeño de este como secretario de Movilidad, lo que menos hay, son buenos comentarios.

Por eso llamar tanto la atención el que este “se pavonee” con un lugar dentro de la aceptación ciudadana que ¡no le corresponde! O, mejor dicho, un espacio que podría ser comprado o manipulado, con eso de que la novedad entre los alcaldes mexiquenses del Valle de Toluca es “comprar premios y reconocimientos”, no sería de extrañarse que en Toluca, sea lo mismo.

Es más, apenitas el pasado 21 de febrero, el flamante alcalde de Toluca, fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por abuso de autoridad y omisión de funciones.

El abuso de autoridad por las agresiones que recibió físicas y verbales que recibió el denunciante, al realizar un acto de protesta en la colonia El Seminario, hasta donde llegó un grupo de personas que lo insultaron y golpearon y, que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, el presidente municipal se extralimitó de sus funciones, pues mandó a la policía municipal a reprimir un acto en contra de su gobierno, además de que , en el sitio donde ocurrieron los hechos, no había vecinos sino personal de la policía acompañando a un grupo de golpeadores.

Por lo anterior, volvemos a preguntar: ¿Se merece el alcalde de Toluca el reconocimiento como segundo mejor alcalde de la entidad mexiquense? En lugar de “comprar” reconocimientos el gobierno municipal de la capital del Estado de México, que se dedique a trabajar, en serio, porque es sabido que el próximo 4 de junio, los toluqueños se la van a cobrar y le va a salir bastante caro…

