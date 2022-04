“Preparatoria del Gobierno de la CDMX lucra con sus estudiantes”

Desde sus inicios hace casi 22 años, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, defendió la idea de una educación pública de calidad acompañada de un firme interés por apoyar a los jóvenes de esta ciudad también en un plano económico: no cobrando colegiaturas, cuotas de inscripción, exámenes, o hasta la simple reposición de una credencial. Tampoco se piden libros o materiales que pudieran representar un gasto oneroso para las familias de los estudiantes, sin dejar de mencionar que los alumnos de estas preparatorias son todos habitantes de las colonias cercanas a los planteles, lo que facilita que muchos de ellos puedan llegar caminando a sus centros de estudio y, por tanto, ayudando aún más a la economía familiar pues no es necesario erogar grandes cantidades de dinero en pasajes. Frente a este espíritu de solidaridad con los jóvenes de esta capital, no deja de sorprender y molestar a un mismo tiempo, que bajo la administración de la actual Directora General del IEMS, Silvia Jurado Cuéllar, se hayan suscitado hechos como los ocurridos en la preparatoria Benito Juárez García. El pasado 9 de marzo del presente, se llevó a cabo en el Auditorio del plantel una conferencia titulada “Ser más Digital”. La invitación para profesores y estudiantes se realizó por los canales oficiales, y dado el carácter académico con que fue anunciada tuvo una nutrida asistencia. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos la supuesta plática académica sobre el manejo de herramientas digitales se convirtió en un mero anuncio comercial donde el ponente ofreció a los estudiantes paquetes de información que contribuirían a su preparación para el mundo tecnológico que les espera, paquetes que deberían pagar en onerosas cantidades mensuales, sin dejar de señalar que dichos paquetes se les vendían a jóvenes en su mayoría menores de edad, y a los cuales se les pidieron sus datos personales para realizar esa venta.

La realización de este negocio en la preparatoria Benito Juárez no es sino uno de los últimos agravios cometidos al IEMS en esta administración. En medio de la pandemia fueron despedidos decenas de trabajadores de limpieza por estar las escuelas prácticamente vacías. Ahora que se pide el regreso al 100% a clases presenciales es hora en que aún no se recontrata al personal despedido, con la consecuente exigencia de un mayor trabajo al poco personal que queda en los planteles y que, obviamente, no se da abasto para cumplir con el trabajo de mantener las instalaciones completamente limpias y, sobre todo, desinfectadas. Y si a esto agregamos la contratación de un mayor número de trabajadores de confianza en todos los planteles, lo que sin duda representa un gasto que supera por mucho el que se erogaría con la recontratación del personal de limpieza despedido, gasto sumamente inútil, hay que decirlo, pues la gente de limpieza cumple con la importante tarea de mantener limpios los planteles en medio de una crisis sanitaria, y los trabajadores de confianza, en cambio, desde su llegada con esta administración, en poco o nada han contribuido a aumentar el egreso o disminuir la deserción de alumnos, convirtiéndose si acaso en el mejor recurso de los Coordinadores para vigilar a los trabajadores de base, docentes y administrativos; por ello es que decimos que la conducción del IEMS está en las peores manos que se pudieron haber elegido.

Por estas razones, los abajo firmantes, todas y todos trabajadores de la preparatoria Benito Juárez García del IEMS-CDMX, solicitamos a la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, una investigación real del trabajo en el IEMS, que pareciera estarse convirtiendo en el lugar por excelencia para el cobro de facturas políticas -dado el gran número de nuevos trabajadores de confianza-, y peor aún, en un futuro espacio para realizar pingües negocios a costa de los estudiantes como en el caso de la conferencia, supuestamente académica, sobre cómo “Ser más Digital”. Reiteramos nuestra petición a la Jefa de Gobierno para tomar cartas en este asunto pues sería muy grave que casos como este se dejaran pasar o que, peor aún, se generalizaran y pervirtieran el sentido originario con el que se crearon estas preparatorias.

Firmantes:

Jorge Iván Sepúlveda Legorreta

José Alberto Rebollo Vázquez

Marcelino Herrera Martínez

Alfonso Santos Mendoza

Román Carlos Burgos Hidalgo

Álvaro Camacho Castillo

Isela Herrera Fuentes

Sergio Isaías Gasca Gutiérrez

Joaquín Urbina Alonso

María De Jesús Carrasquilla Ospina

Ponciano Juan Hernández Martínez

Juana Martínez Martínez

Itzel Pérez Gutiérrez

Rossana Ponzanelli Velázquez

Angélica Concepción Anaya Cantón

