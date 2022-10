Presidente agradece a legisladores aprobación de Ley de Ingresos 2023

Referente a la aprobación de la Ley de Ingresos 2023 durante la madrugada de este viernes, el Presidente agradeció a los legisladores su esfuerzo y destacó que la iniciativa no contempla el aumento de impuestos ni derechos, porque no son necesarios.

“Aprovecho para agradecer a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos, ayer se aprobó y no hay aumento de impuestos ni de derechos porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya evasiones fiscales, no haya condonación de impuestos”, expuso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...