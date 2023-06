Presidente asegura que sí hay piso parejo y no hay dedazo en Morena no habrá rupturas

AMLO confió en que en el proceso interno se conserve la unidad y que no se presenten rupturas, esto a unas semanas de que Morena defina a su candidato presidencial.

“(El lunes) hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, continuidad con cambio. Es muy importante la unidad, que no haya rupturas, que no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, sino hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir con una encuesta”, comentó.

Resaltó que él no elegirá a su posible sucesor, pues esa será una definición que le corresponderá a los ciudadanos por medio de una encuesta.

“Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo, tampoco voy a designar al candidato de mi partido. Aunque ahora tengo licencia, a veces contribuyo pero no en horas labores, después de las 8 de la noche me reúno, no aquí, afuera”, aseguró

Me gusta esto: Me gusta Cargando...