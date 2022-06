Presidente destaca participación ciudadana en elecciones; gobierno federal apoyará sin distinción a todos los estados, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada electoral del 5 de junio en seis entidades federativas se realizó en paz y con amplia participación de la ciudadanía.

“Es muy satisfactorio informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones; no hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. (…) Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones. (…) Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia; que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y no se le diera espacio a la nota roja”, afirmó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó el triunfo de la democracia y garantizó que el Gobierno de México mantendrá la política de trabajo coordinado con las y los virtuales ganadores de las gubernaturas de las seis entidades, las cuales acumulan más de 15 millones de habitantes.

“Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte y el gobierno representa a todos, entonces tenemos que ayudar a todos, el gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes”, aseguró.

Sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación continuará apoyando sin distinción a todos los estados; seguirá el impulso a obras de infraestructura en beneficio del pueblo y los Programas para el Bienestar llegarán a más personas que lo necesitan.

“Estamos avanzando en la transformación, van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante. Nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media solidaria, humanista, (…) una clase media con dimensión social, incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto”, aseveró.

Al corte de las siete de la mañana, el Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) reportó los siguientes datos:

En Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar registra el 62 por ciento de avance con la captura de 92.5 por ciento de las casillas.

En Oaxaca, Salomón Jara Cruz cuenta el 60 por ciento con la captura del 93.5 por ciento de las casillas.

En Quintana Roo, Mara Elena Lezama Espinosa tiene el 56 por ciento y la captura de 78.4 por ciento de casillas.

En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya obtuvo el 50 por ciento del 96.2 por ciento de casillas.

En Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel tiene el 54 por ciento de la totalidad de casillas computadas.

En Durango, Esteban Villegas Villarreal registra el 54 por ciento del 85.7 por ciento de las casillas.