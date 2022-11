Presidente invita a participar en la edición 2022 de El Buen Fin

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a participar del viernes 18 al lunes 21 de noviembre en la edición 2022 de El Buen Fin, iniciativa creada junto con el sector privado para ofrecer descuentos y promociones a las y los consumidores.



“Hay que aprovechar esta oportunidad del Buen Fin; es muy buena iniciativa y estoy seguro de que va a lograrse la meta de adquisiciones, de compras; (…) puedo hasta adelantar que se va a superar con mucho porque la economía del país está muy bien, está creciendo y hay circulante, hay ingresos. La mayoría de la gente tiene recursos para consumir, desde luego, lo básico, pero también para lo que no es tan básico. Esa es la situación, algo que nos da muchísimo gusto”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que la dependencia a su cargo colabora como reguladora y pone a disposición el portal www.elbuenfin.org para que las empresas que desean formar parte de este esquema de descuentos inicien su registro.



La unión de los sectores público y privado a través de El Buen Fin 2022 incentiva la economía familiar y el mercado interno a partir de la venta de bienes y servicios, acotó.



La Procuraduría Federal del Consumidor, dijo, es la encargada de supervisar las ofertas en beneficio de las y los consumidores; recibe quejas y concilia con todos los proveedores. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria promueve el método de pago por medios electrónicos a partir del cumplimiento de las obligaciones fiscales.



Al respecto informó que el sorteo El Buen Fin 2022 ofrecerá 500 millones de pesos por concepto de premios, de los cuales 400 millones de pesos se repartirán entre clientes que realicen compras en la 12ª edición y el resto será para comercios participantes.



“Tanto el Buen Fin como el sorteo son eventos que forman parte de una política encaminada a traer beneficios a toda la población. Junto con la iniciativa privada se suman esfuerzos y colaboraciones de trabajo en equipo, todo esto para beneficiar a la economía familiar”, aseveró.



El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Héctor Tejada Shaar, dio a conocer que la proyección de la derrama económica para este evento es de 195 mil millones de pesos. Los productos con más demanda son ropa, calzado y bienes de tecnología.



“Se ha convertido en el evento comercial más importante de nuestro país. (…) Se invita a todas y todos los mexicanos a realizar sus compras con responsabilidad y que El Buen Fin ayude a la economía de todos”, expresó.



El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, llamó a establecer un presupuesto para las compras de El Buen Fin y planear los gastos familiares.



“Hagamos, todas y todos, compras razonadas; aprovechemos esta oportunidad. Una compra razonada es que ‘compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar, no me endeudo de más’. Ojalá lo platiquemos en familia para aprovechar esto”, señaló.



En la presentación de El Buen Fin 2022 participaron el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino y la administradora general de Servicios al Contribuyente del SAT, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla.





