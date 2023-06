Presidente llama a trabajadores y abogados de Mexicana de Aviación a alcanzar acuerdo para comprar marca

El presidente López Obrador invitó a los abogados y trabajadores de Mexicana de Aviación a lograr un acuerdo con el Gobierno de México sobre la compra de la marca y tres edificios que podría utilizar la nueva empresa aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Gobierno de la Cuarta Transformación impulsó el diálogo con 6 mil empleados, quienes aceptaron en un inicio el precio de avalúo y reparto de recursos, sin embargo, dos abogados presentaron amparos en representación de 300 personas.

“Estamos esperando que ya se venza el plazo, pero todo indica que estos abogados no quieren retirar las demandas. (…) Un llamado más a los abogados y también a los trabajadores que no se dejen engañar porque no van a recibir nada y sí van a perjudicar a sus compañeros”, remarcó.

