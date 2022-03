Presidente presentará iniciativa de reforma electoral tras Consulta de Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral una vez que pase la Consulta de Revocación de Mandato del 10 de abril.

“Para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales”, enfatizó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario adelantó que las modificaciones legales incluyen que el pueblo de México sea quien elija a magistrados y al presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de manera directa, con voto abierto.

“Tenemos que dejar consolidada la democracia y vamos a presentar esa iniciativa; lo vamos a hacer con toda la participación del pueblo y a la Cámara de Diputados va primero”, precisó.

Durante la conferencia de prensa matutina explicó que la iniciativa contempla que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten 20 candidatos cada uno para tener un total de 60 ciudadanos con paridad de género votados en elecciones abiertas. Quien tenga la mayor cantidad de votos, dijo, será la o el nuevo presidente del INE.

“El pueblo va a elegir de forma directa; se acabó, o espero que se acaben, los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, expresó.

