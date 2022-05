Presidente recibe premio de la OMS por acciones para controlar consumo del tabaco; prohíbe con decreto venta de vapeadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el Premio de Reconocimiento Especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por las medidas impulsadas en el Gobierno de México para el control del consumo del tabaco en el país.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en México, Miguel Malo Serrano, hizo la entrega física a nombre del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Es un reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México. Sus gestiones llevaron a la aprobación unánime de la reforma en la Ley General para el Control del Tabaco en 2021, que resulta en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. (…) Su gestión reafirma la importancia del control del tabaco y, sobre todo, asegura permanentemente que el derecho a la salud de la población mexicana está por encima de los intereses del mercado”, expresó el doctor Malo Serrano.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador firmó el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.

Durante el Día Mundial Sin Tabaco el mandatario enfatizó en la importancia de informar a la población sobre los daños que genera a la salud su consumo.

“Independientemente del Decreto que firmamos para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasionan. Es un asunto de información, da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud”, aseveró.

El representante de la OMS en México reconoció que acciones como el decreto son ejemplo para la región de políticas encaminadas a la protección de la salud y el bienestar, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó que, en todas sus presentaciones y dosis, el tabaco es perjudicial, por lo que es mentira que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado sean alternativas para dejar de fumar.

Sostuvo que la publicidad de los nuevos productos es engañosa e incluye diseños llamativos y vende sabores frutales, presentándose ante niñas, niños y adolescentes como artículos inofensivos, sin embargo, sus efectos son nocivos.

Datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones señalan que 5 millones de personas entre 12 y 65 años han consumido vapeadores y cigarros electrónicos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, 45 por ciento de los adolescentes los conocen y 6.5 por ciento los han probado.

El funcionario alertó que los productos de tabaco contienen acetato de vitamina E, sustancia que, cuando se calienta e inhala, se adhiere a los pulmones y forma trombos. Además, puede provocar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, infartos, cáncer, abortos y disfunción eréctil.

Recordó que el 19 de mayo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria máxima respecto al acetato de vitamina E y el alto riesgo de su comercialización entre menores de edad. La dependencia realiza operativos de aseguramiento, verificación y clausura de establecimientos irregulares.