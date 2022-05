Presidente refrenda compromiso de erradicar robo de hidrocarburos en Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina en Puebla, donde sostuvo que continuará la atención al delito de robo de hidrocarburos.

“En el gobierno que encabezo, y así es en Puebla, no hay impunidad; es cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, estatales y federales protegían a huachicoleros y a corruptos en general, eso ya no sucede”, refirió.

Llamó al pueblo de México a no respaldar estas actividades ilícitas y sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación ofrece apoyo en caso de que lo requieran a través de los Programas para el Bienestar.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas inhabilitaron 6 mil 56 tomas clandestinas y recuperaron 2.3 millones de litros de combustible principalmente en los municipios de Tepeaca, Texmelucan, Huauchinango, San Matías Tlalancaleca y Acajete en Puebla. Además, aseguraron 964 vehículos, 70 predios y detuvieron a 217 presuntos responsables.

El jefe del Ejecutivo destacó el trabajo coordinado entre las administraciones federal y estatal en materia de seguridad y salud.

“El gobierno del estado cuenta con nosotros. Siempre va a tener apoyo la población de este importante estado, que es de los más productivos, progresistas; de gente buena, trabajadora, entonces el presupuesto federal está disponible para apoyar“, subrayó.

Sobre la incidencia delictiva en la entidad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, resaltó que, a marzo de 2022, registran una tendencia a la baja los delitos de robo de vehículo y a casa habitación; los homicidios dolosos y las extorsiones.

Se refuerza la estrategia de seguridad para revertir el alza que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los delitos de robo en transporte público y trata de personas. A nivel nacional, Puebla ocupa el lugar 19 en delitos de impacto.

En el estado hay 20 mil 721 elementos desplegados del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal.

Los efectivos tienen presencia en diez coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional en Zacatlán, Atempan, Puebla, Tepeaca, Chalchicomula de Sesma, Tecamachalco, Atlixco, Acatlán, Tehuacán y Ajalpan.

La corporación cuenta con cinco instalaciones, a las que se suman cuatro cedidas por parte del Ejército. Para 2023 se proyecta la edificación de 18 compañías con las que se tendrá un total de 27 cuarteles en la entidad.

El secretario resaltó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha asistido a las 246 reuniones de mesas estatales de seguridad, que tienen el objetivo de procurar la paz en Puebla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...