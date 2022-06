Presidente reitera llamado a Estados Unidos para atender en conjunto causas de migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó nuevamente al gobierno de Estados Unidos a unir esfuerzos, recursos y voluntades con el objetivo resolver el fenómeno migratorio en países de Centroamérica a partir de la generación de oportunidades educativas y laborales.

“Se habló de 4 mil millones de dólares y, en cuatro o cinco años, no han destinado nada. En cambio, autorizaron los legisladores, (…) casi por unanimidad, 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania”, apuntó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que el Gobierno de México impulsa soluciones encaminadas a que las personas prosperen en sus países natales y no se vean obligadas a abandonarlos.

“Vamos a reunirnos, una vez que regrese Marcelo Ebrard (de la IX Cumbre de las Américas), para analizar el asunto migratorio, fundamentalmente por las elecciones en Estados Unidos, para hablar con claridad. Desde luego, la gente está necesitada, quiere trabajar, no ha habido respuesta”, aseveró.

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo refrendó el compromiso de procurar a las y los mexicanos que viven en el país vecino; los invitó a reflexionar su voto y considerar otorgárselo a dirigentes con valores.

“Ojalá nuestros paisanos tomen nota, porque antes no se hablaban de estos temas y por eso maltrataban al mexicano y al migrante y hacían lo que querían porque no había información para que ya no se esté apoyando a gente de malas entrañas, que no tienen ideales, que no tienen principios y actúan de mala fe”, expresó.

Las y los migrantes, dijo, deben ser reconocidos como parte fundamental del desarrollo de ese país.

“Los que no quieren a los migrantes, muchas veces se les olvida que (…) sus padres, sus antepasados vienen de migrantes; si no es por los migrantes, Estados Unidos no sería una gran nación”, enfatizó.

Además, el mandatario celebró la postura del presidente Joseph Biden de rechazo a la construcción del muro.

“Es el único de los últimos tiempos porque tenían como manda los presidentes de Estados Unidos hacer el muro”.

Sobre los señalamientos de legisladores estadounidenses, el presidente sostuvo que se trata de asuntos entre los partidos Demócrata y Republicano de aquel país.

“Una nación o gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupos. No se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y, mucho menos, los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos”, remarcó.

