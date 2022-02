Presidente supervisa distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, en Nayarit, el cual podría ser inaugurado en diciembre de 2023.

“Esto es lo importante de trabajar en época de seca y poder liberar los fondos a tiempo. Que no haya burocracia porque si no, llegan las lluvias y ya no se avanza. Tenemos esta época de seca que se está aprovechando y ya después con las lluvias sería seguir avanzando, pero en una circunstancia delicada”, explicó.

Este proyecto ejecutado por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene presupuesto garantizado para este año.

Durante su visita, el mandatario estuvo acompañado del ingeniero residente de la Sedena, Iván Hernández Uribe, quien detalló que al día de hoy el proyecto integral registra un avance de 35 por ciento. Al concluir deberá tener 43 mil hectáreas de riego con 7 mil 500 productores beneficiados, aproximadamente.

Informó que en el distrito de riego se utilizan tubos de tres metros de altura con duración de más de cien años que permiten la conducción del agua y menor mantenimiento para abastecer la región. Se trata, dijo, de una obra única en Latinoamérica.

Participan en la construcción de esta infraestructura, el gobierno estatal, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional.

