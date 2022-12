Presidentes de México y Colombia dialogarán sobre prevención de tráfico y consumo de drogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo año podría viajar a Colombia con el objetivo de dar continuidad al diálogo bilateral y el intercambio de las mejores prácticas de ambos gobiernos.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que ha dialogado con su homólogo Gustavo Petro sobre la prevención del tráfico de drogas.



Colombia, dijo, conoce la situación sobre los daños que causan las sustancias ilícitas, por lo que el gobierno de ese país busca alternativas para erradicar los cultivos de coca y el tráfico de drogas.



“Coincidimos que es importante verlo, no solo con la visión de Estados Unidos, sino verlo a partir de la visión de América Latina. Esto no significa confrontarnos, sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema y, sobre todo, que no haya violencia, cuidar que no pierdan la vida por el crimen organizado, ni quienes se dedican a esas actividades ilícitas ni las autoridades o agentes de policía, del Ejército, que también padecen”, enfatizó.



“El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes por necesidad se dediquen a estas actividades ilícitas”, agregó.



El jefe del Ejecutivo sostuvo que el Gobierno de México atiende las causas de la violencia y la migración a través de los Programas para el Bienestar, iniciativas que se replicaron en países de Centroamérica y del Caribe como una acción de cooperación regional en beneficio de los pueblos.



“Nosotros estamos ayudando mucho en países de Centroamérica con el programa Sembrando Vida y se está avanzando mucho, esto no solo por la cuestión de las drogas, sino fundamentalmente para darle opciones a la gente y que no se vean obligados a abandonar sus pueblos, que tengan trabajo en sus comunidades”, aseveró.



“Eso, por ejemplo, siempre le insistimos al gobierno de Estados Unidos, el que se invierta en programas como el Sembrando Vida, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro para que haya opciones”, acotó.

Al encuentro con el presidente colombiano en 2023, cuya fecha está por definirse, también asistirán mandatarios de otros países de América Latina y del Caribe.

