PRI presentará denuncia ante FGR por cinco millones de vacunas caducas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Las diputadas Melissa Vargas Camacho y Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, informaron que presentarán una denuncia penal en la Fiscalía General de la República por daño al erario público y a la salud de millones de mexicanos, ya que la Secretaría de Salud es la responsable de la desatención de estas vacunas, detallaron que el 32 por ciento de las vacunas que caducaron fueron compradas a la marca Sputnik, generando un gasto público por 253 millones 262 mil 352 pesos, y el 68 por ciento donadas por Astra Zeneca, lo que representa tirar un total de 455 millones 509 mil 278 pesos, en las más de 5 dosis de inoculación.

En este sentido aseguraron que hay actos de omisión por parte de los funcionarios públicos de la secretaria de salud al no tener una planeación estratégica para la aplicación pertinente y oportuna de las vacunas, y al no prever la urgencia que era su aplicación y tener un centro de distribución logístico, advirtieron que no hay claridad en materia de información pública sobre el tema de las vacunas ya que está reservado, por lo que no hay acceso a detalles sobre los costos, los contratos, las facturas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...