Priistas ¿se rinden?

Por Karina A. Rocha Priego

¡Que no se den por vencidos los priistas!, clama la militancia, luego de ver tan de “capa caída” a quienes recién participaron en la conferencia de prensa que se ofreció a medios en el CDE del PRI Estado de México.

¿Qué estará pasando por la cabeza de los responsables de la campaña electoral?, pues esta tendrá que arrancar el 3 de abril de 2023, fecha en la que deben ir, ¡con todo!, los ahora sí candidatos a la gubernatura mexiquense.

Pero todo parece indicar que las dirigencias nacional y estatal del PRI debieron haber recibido “malas noticias” respecto a su candidata, Alejandra del Moral, quien, si bien le está “echando toda la carne al asador”, no ha podido superar el apoyo incondicional que le está dando el presidente López Obrador a su candidata, Delfina.

Definitivamente algo pasa. Desde el inicio de las precampañas, se ha dado cuenta a los mexiquenses de los abusos que ha cometido Delfina Gómez: desde el descuento ilegal a sus trabajadores en Texcoco, hasta el desfalco por más de 800 millones de pesos cometido contra la Secretaría de Educación, de la cual fue titular; sin embargo, al jefe del Ejecutivo Federal le dio por “salir a defenderla” echándole la culpa a los “neoliberales” (sic) cuando la realidad es que esta administración ha resultado ser toda “una maestra” en el arte de la corrupción y estafa.

Los mexiquenses entienden y ya son tema de conversación los desfalcos, las mentiras de los morenistas, los incumplimientos y el resentimiento que embarga a la mayoría de los morenistas, pero ello no ha sido suficiente y el reparto de recursos al “voto cautivo” de Morena, o sea, “los pobres de los pobres” y lo que se paga a las empresas encuestadoras, es que mantienen “al alza” a Delfina Gómez en la supuesta preferencia electoral del Estado de México.

Para colmo, Alejandra del Moral se enfrenta a otro problema y ya lo habíamos comentado. Delfina Gómez tiene un enlace directo con el Gobierno Federal, específicamente con la Secretaría del Bienestar (¿?), la cual debe estar informada de los eventos y horarios que la precandidata encabezará durante la semana, de ahí que, si hoy tiene un evento a las 12 del día, por ejemplo, su enlace ya pactó con la Secretaría los apoyos que se repartirán en ese evento, por lo que “los repartidores” llegan al lugar dos horas antes y empiezan a regalar despensas a los asistentes. Hoy no son tortas y jugos; ni gorritas y playeras, son despensas, pero pocos saben que en la base de la caja los suertudotes que acuden (de acarreados) a estos eventos, pueden encontrar “billetes hasta de 500 pesos”, para que se “note el amor”.

Eso, ¡claro que no lo está haciendo ni el PRI, ni la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México y mucho menos el gobernador del Estado de México, por ello que le “estén ganando el mandado” a Del Moral Vela.

Y son esos detallitos, queridos lectores, los que han mantenido a la maestra por encima de Del Moral y, aunque sea por unos cuantos puntitos, esos siempre serán ventaja, y si nada de lo que se ha expuesto de la maestra ha valido, pues entonces sí, que se preocupen los priistas, y busquen la manera de sacar adelante a su candidata.

Dicen, los priistas saber hacer campaña, se sienten con toda la experiencia, pero la preocupación de la cúpula priista es más que evidente y, debería, pues hay otro tema con el que los priistas no han podido competir tampoco, y es la ¡impunidad! Sí, querido lector. Parece que los morenistas gozan de total impunidad signada por el jefe del Ejecutivo federal, como ejemplo, otra vez la maestra Delfina Gómez, pues, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en claro que cometió un delito grave, no hay quien se lo haga pagar, menos aun cuando, se sabe (no solo se siente) protegida por el principal violador de las leyes y la Constitución.

Honestamente, pobre precampaña, pobre de Del Moral pues, además, ya se culpa de lo grisáceo a todo ese ¡equipazo! de colaboradores que le incrustaron a Del Moral, sin dejar de lado que ella misma fue impuesta como precandidata (solo para tapar el ojo al macho) y dentro de poco como candidata, impuesta por Alfredo del Mazo quien, si bien es cierto que le ha apoyado con “personal” ese, trabaja más para sus intereses personales que para la candidata que debe conservar el poder del Estado, antes de regalarlo, literalmente, a Morena, pero no le ayudan.

En fin que al primero que le “echan la bolita” por ineptitud, y ya lo hemos dicho, una y otra vez, es al tristemente célebre “damo de compañía” de Del Mazo, Jorge Alberto Pérez Zamudio, repudiado por la prensa mexiquense (bueno, los maiceados, lo aman) por déspota, prepotente, soberbio ¡e ignorante!, ya que este puede ser todo, ¡menos comunicador!, y se lo incrustaron a Del Moral, y lo monótono de la información que hace llegar a medios, denota falta de tacto y respeto a la candidata; desgraciadamente es “amigo” de Del Mazo, Alejandra del Moral se tiene que aguantar y este sujeto, de estratega político tiene lo que los morenistas ¡tienen de honestos!

Y si le seguimos, pues resulta que, además, empiezan a crecer las quejas de los periodistas que son maltratados, denigrados, desplazados, por ese sujeto que, por cierto, dicen que “se está llenando los bolsillos” de los recursos que “les dan” para llevar a cabo la precampaña y, no es de dudarse, pues si algo aspira un político, comunicador, o estratega, es manejar una campaña para “repartir ganancias”; no vaya a ser que al rato el sujeto asegure que “le llegan despensas de Morena con billetes en el fondo de sus cajas”.

En fin, querido lector, o los priistas se ponen las pilas y llega alguien verdaderamente preparado y comprometido a jalar orejas y poner orden o, hagan lo que hagan, Morena se los va a tragar, así el contrincante “sea un burro con orejas” (sin alusión personal).

Por lo pronto, hay quienes dan muchas ideas de políticos ¡políticos!, para tomar en cuenta, ya no para la precampaña, esta está próxima a terminar, pero si para la campaña y traten de recuperar algo de lo que no han podido recuperar en esta precampaña. Por ejemplo, hablan de Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ernesto Nemer y Martha Hilda González, incluso ¿por qué no dar entrada a políticos perredistas, nuevoaliancistas y panistas?, ¿qué no forman parte de la alianza? Si se enfrasca el PRI en “los de siempre”, tampoco logrará mucho. Alejandra del Moral debe ser agradecida y darle el lugar que merecen a quienes también aspiraban a la gubernatura mexiquense y curiosamente ¡los hicieron a un lado!, como Omar Ortega y claro, Enrique Vargas del Villar que, le dejó mucho espacio libre a esta mujer y ella, ¡se hace que la Virgen le habla!

No es ni será fácil, pero o le echan ganitas o de lo contrario, no pierdan el tiempo porque ¡no van a ganar!…

