Prisión vitalicia a “El Chacal” de Atizapán

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Relacionado con una veintena de feminicidios, autoridades del Poder Judicial en el estado de México confinaron la sentencia de “prisión vitalicia” a Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como “El Caníbal” , “El Chacal” y “El Depredador” de Atizapán de Zaragoza, quien deberá de pagar más de un millón de pesos por reparación de daño a deudos de una de las víctimas.

“Al imputado le faltan por enfrentar 19 juicios por igual número de feminicidios, hechos que horrorizaron no solo a los vecinos del ayuntamiento y estado de México, sin al resto del país”, expusieron fuentes allegadas a los hechos, registrados en el domicilio particular del también llamado “Carnicero” de Atizapán, quien a la fecha no ha dado señales de arrepentimiento de sus deleznables acciones, las que dejan viudos, huérfanos y familias enlutadas, quienes son justa razón siguen exigiendo justicia y sanciones corporales severas para Andrés Filomeno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...