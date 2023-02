Prohíben a UNAM y rector Graue informar sobre caso de Yasmín Esquivel

Aunque las voces en contra no se han hecho esperar, sobre este tema no hay vuelta de hoja, pues la juez que admitió a trámite la demanda de amparo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa prohibió a la UNAM informar sobre el caso en el que se determinará si la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plagió su tesis de licenciatura o no.

Ay que aclarar que al conceder la suspensión solicitada por la ministra, la juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga no sólo frenó la emisión de una resolución en el caso del posible plagio de la tesis de licenciatura de Esquivel Mossa sino que de igual manera consideró que cualquier información que difunda la UNAM al respecto, puede atentar contra su derecho a la presunción de inocencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...