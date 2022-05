Protestan trabajadores despedidos de alcaldía Miguel Hidalgo

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Cientos de ex trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo, despedidos sin causa justificada protestaron el día de ayer miércoles, en la explanada de dicha demarcación, para exigirle al alcalde Maricio Tabe Echartea, les atienda y resuelva su situación laboral, ya que este no ha cumplido la promesa de reinstalarlos o cubrir la liquidación correspondiente, a pesar de haber prestado sus servicios en la alcaldía por varios años.

Los despedidos quienes pertenecían a diferentes aéreas, la gran mayoría adultos mayores, mencionaron que por la simple sospecha de ser gente de confianza del anterior alcalde, Víctor Hugo Romo Guerra los echaron a la calle, los afectados, señalaron que durante gran parte de su vida laborar en la Miguel Hidalgo, en diferentes administraciones, encabezadas por el PAN, PRD, MORENA, para que al final del día, sin consideración alguna, los dejen sin su fuente de ingresos.

En ese contexto, los denunciantes recalcaron que a algunos trabajadores les obligaron a firmar hojas en blanco (su renuncia), otros la gran mayoría se negó a firmar, y es por ello que piden trato justo conforme a la ley, ya que por tres décadas, a laborado de manera institucional, con todos y cada uno de los delegados, ahora alcaldes que han desfilado por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe, miente en entrevistas

Ante el dilema que viven los ex empleados al quedarse sin empleo, mencionaron que Tabe Echartea, miente al decir que ya se cubrieron los pagos correspondientes a los ex trabajadores, ya que es la fecha, que no han sido siquiera recibidos para escucharlos, por lo que aseguraron seguirán con sus movilizaciones, marchas, plantones, para que les resuelvan su situación, porque son ya varios meses sin laborar, debido a que son adultos mayores, algunos de ellos con enfermedades crónicas y ya no les dan empleo, es una ingratitud de Mauricio Tabe porque son gente que viene de paso y no es justo lo que hace con nosotros, sentenciaron.

