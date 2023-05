“Que duerma tranquila, no me interesa competir por la Rectoría”, Lorenzo Córdova a Sheinbaum

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a una declaración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en relación con las versiones de que el pretendería competir por la rectoría de la UNAM, Córdova compartió desde su cuenta de Twitter un fragmento de la conferencia de prensa que dio Sheinbaum posterior al simposio sobre protección social para la infancia. “Se sabe que hoy el exconsejero presidente del INE pretende llegar a la Rectoría de la Universidad, cuando además de que sobrepasó o no cumplió con reglas para regresar a la Universidad, hoy quiere llegar a rectoría y se está juntando con algunos académicos en lo oscurito, como quizá lo hizo cuando estaba en el INE. ¿Cuál sería su opinión doctora?”, se le preguntó a Sheinbaum durante la rueda de prensa, a lo que respondió: “No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral, el grave problema de él es que era representante del pueblo de México para desarrollar elecciones imparciales, y fue parte de la compra del voto del 2012 cuando no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso que fue un fraude electoral. “Y su actitud en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación, no creo desde mi muy particular punto de vista que sea lo mejor para la Universidad Nacional, pero que ya decida la Junta de Gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”, respondió Sheinbaum.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...