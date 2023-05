“¿Qué sigue? ¿Atacar a ministros como golpistas?”: Cossío a AMLO

*** El ex ministro José Ramón Cossío Díaz incluso considero que, esta reacción por parte de López Obrador, sea más “un rasgo psicológico”.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, criticó los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un supuesto intento de “golpe de Estado técnico” en contra de su gobierno desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este lunes 29 de mayo, ante un fallo judicial que impide que el gobierno siga talando árboles, el mandatario criticó el fallo de la Corte: Una cosa es que violen la constitución, a ver que, me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que, cobra el presidente… y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder, sería un golpe de Estado Técnico. Ante esto, Cossío lanzó una serie de cuestionamientos sobre la dimensión de las palabras usadas por el mandatario mexicano, decir que esto es un golpe de Estado técnico o -todavía más serio-, considerar que hay un golpe de Estado técnico porque se declaró la invalidez de un decreto -que por cierto, la misma tarde el presidente emitió otro, para blindar de la misma manera a las obras que, él considera que son importantísimas para la vida nacional, sí me parece con toda franqueza, un despropósito”, agregó.

