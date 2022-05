Raúl Navarro, cierra campaña con más de tres mil personas apoyando al perredista en Atlautla.

*El candidato del PRD a Presidente Municipal recibe el apoyo multitudinario de su pueblo, quienes lo acompañaron en la mega marcha, con más de tres mil personas que caminaron con él. *Exhorta a todos los Atlautlenses a que acudan temprano a las casillas para votar por el PRD el domingo 15 de mayo para arrasar en las urnas. “Les agradezco de todo corazón su presencia y por hacernos el favor de estar con nosotros en este recorrido y en este magno evento de cierre de campaña, a todos ustedes mi gratitud y mi compromiso de trabajar unidos, porque ustedes saben que yo si cumplo”, expresó Raúl Navarro Rivera, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a Presidente Municipal.

Luego de encabezar una mega marcha con más de tres mil personas de la cabecera municipal y de las delegaciones, que culminó con un mitin multitudinario frente a la casa de campaña, acompañado del dirigente estatal del PRD, Agustín Barrera Soriano y el secretario general Javier Escalona Rivera, así como diputadas y diputados locales y federales.

“Estamos arriba en las encuestas, pero no hay que confiarnos, hay que salir a votar temprano, debemos arrasar y demostrar que Atlautla está molesto de tantas injusticias y por ello votarán por un gobierno con experiencia y que sí cumple, el Sol saldrá el domingo en Atlautla”, manifestó.

Navarro dijo, que junto con su equipo de campaña y brigadistas caminaron sin descanso todas las calles de la cabecera municipal y delegaciones, recorrieron a píe más de 45 kilómetros y en auto más de 200 kilómetros, todo para estar cerca de los vecinos y escuchar sus demandas y llevarles sus propuestas.

Tras advertir que se corre el riesgo de la compra de votos, pidió no dejarse presionar por nadie, ni vender su voto ya que estarían poniendo en riesgo el futuro de sus hijos, “les vamos a demostrar a los opositores cómo se trabaja con honradez y con ganas, vamos a ganar para ayudar a todas las mujeres, jóvenes, adultos mayores y madres solteras”, refrendó.

“Hoy les pido que convenzan a sus vecinos y a toda la gente porque vamos a trabajar de la mano, ustedes me conocen, yo sí los puedo ver a la cara porque he cumplido con creces las encomiendas que me han dado como su gobernante; y les reitero mi vocación de servicio y con sus votos vamos a sacar adelante a nuestra comunidad”, añadió.

A su vez el dirigente estatal del PRD, Agustín Barrera Soriano, dijo que con Raúl Navarro Rivera ganará el pueblo de Atlautla, porque es un hombre cabal y que recibirá la confianza de todos los habitantes con sus votos, que lo llevarán al triunfo el domingo 15 de mayo.

