Rechazan consulta popular para elección de ministros, de la Corte

El exsubprocurador de la República, Everardo Moreno Cruz, aseveró que de ninguna manera puede someterse a consulta popular que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lleguen a ese cargo por elección popular, esa decisión, enfatizó el abogado en su participación en los conversatorios organizados por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y al Poder Constituyente Permanente. Moreno Cruz incluso mencionó que los anteriores ejercicios de consulta popular no se han hecho en los términos y con los parámetros que señala la Constitución, “cuando se sometió a consulta popular la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco, quienes opinaron no conocían mayormente las exigencias que debe de tener un aeropuerto. “En esa ocasión la consulta popular reflejó una votación de un millón 67 mil y 69% votó en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que nos costó a todos a ustedes y a mí mucho dinero la suspensión, fue una desafortunada consulta el que se suspendiera la construcción”, expuso el abogado. Moreno Cruz insistió en que las consultas que se han hecho recientemente no han logrado recoger una opinión que pueda orientar decisiones públicas. El también expresidente del Tribunal Universitario de la UNAM, señaló que los ministros no pueden llegar por elección popular porque serían postulados por partidos políticos y realizando gastos de campaña.

