Recomienda AMLO a diplomáticos no ser tan serviles

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los diplomáticos e internacionalistas extranjeros, a no ser tan serviles y sumisos, esto al resaltar que, su propuesta de poner una pausa en las relaciones México-España, en realidad se refería a una protesta respetuosa.

Destacó que el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, tendrá mucho trabajo en aquel país donde sí será embajador.

“Hay una mala costumbre con los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos con utilidades razonables, están acostumbrados al saqueo a no pagar impuestos, hay esa mala costumbre y yo estoy recomendando mucho, a quienes se dedican a la diplomacia sino también a nuestros diplomáticos e internacionalistas, porque hay unos que son muy serviles que no actúan de conformidad con los principios de nuestra política exterior se acostumbraron al periodo neoliberal a la sumisión”.

Además reprochó que se ofendiieron ante su propuesta a pausar relaciones con España.

“Ahora con esto de España estos internacionalistas se sintieron ofendidos de que planteé una pausa, dijeron que eso no se entendió, pero ya lo estoy explicando, no es ruptura con el pueblo español, es una protesta respetuosa fraterna por os abusos y agravios cometidos contra e gobierno de México y el país”, dijo.

