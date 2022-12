Reforma a Ley Electoral reduce gastos del INE en más de 3 mil 500 millones de pesos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley Electoral, que permitirán ahorros hasta de 3 mil 500 millones de pesos en beneficio del pueblo por la reducción de gastos operativos del Instituto Nacional Electoral (INE).



“Sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos. Con la reforma constitucional el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”, explicó en conferencia de prensa matutina.



El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló que las modificaciones a las leyes secundarias implican la reducción sustancial del aparato administrativo del INE debido a la supresión de áreas administrativas y la duplicidad de funciones, lo que significa la disminución del número de oficinas distritales de 300 a 264.



“Se le quitan facultades a la Secretaría Ejecutiva del INE que, incluso era quien administraba el gasto del Instituto. Ahora se otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del INE, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y habrá finalmente un ahorro, una economía, de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año”, precisó.



El pasado martes, con 261 votos a favor, 216 en contra y ninguna abstención en el Congreso de la Unión, se reformaron las leyes generales de:

Instituciones y Procedimientos Electorales

Partidos Políticos

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Comunicación Social

Responsabilidades Administrativas

Además de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación



“En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucional porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución; incluso se fue más allá con el voto de los residentes en el extranjero”, afirmó el titular de la Segob.



Los cambios contemplan que los migrantes o mexicanos en el extranjero podrán votar a través de una aplicación que estará disponible días antes de los comicios.



Se reconoce constitucionalmente que el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puedan imponer penalidades, impedir o negar el registro a candidatos; es decir, se garantiza la libre participación de los ciudadanos porque ya no podrán establecer criterios más allá de los establecidos para anular candidaturas.



El jefe del Ejecutivo resaltó que la reforma a la Ley Electoral evita de forma definitiva la compra del voto a través de monederos electrónicos, tarjetas de prepago o dinero en efectivo.



“Los conservadores tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México que no quieren la democracia, no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México”, apuntó.



El proyecto pasará al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación. Sin embargo, el presidente no descartó que el bloque conservador podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida su constitucionalidad.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario llamó al pueblo a continuar la defensa de la democracia en beneficio de la gente, pues una reforma constitucional lograría más avances en este rubro.



“También es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados”, argumentó.

