Reforma a leyes secundarias en materia electoral generará ahorros y una auténtica democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral significará ahorros y la instauración de una auténtica democracia.



“Vamos a presentar una ley que, sin infringir la Constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que, en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que las modificaciones buscan garantizar elecciones limpias, que la ciudadanía elija plenamente a sus representantes y la reducción del gasto en la organización de comicios.



“Piensan que si se quedan con el INE como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados; la gente ya no acepta el fraude. El dinero, porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos, es disminuir el dinero que se entrega a los partidos, todo eso lo cuidaron y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral”, expresó.



Los cambios a la ley secundaria en materia electoral son una alternativa en caso de que no prospere la iniciativa de reforma constitucional que envió el jefe del Ejecutivo al Poder Legislativo.



“Esas son las dos cosas que van en la ley; lo de la Constitución ya engañaron a muchos que queríamos destruir al INE. Les diría que me quedo con eso, porque fue una mentira de una desproporción que les debería dar vergüenza, pero no solo a los publicistas, a los que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron”, aseveró.



Sostuvo que “es lamentable que no solo es esta agrupación o esta elite fraudulenta los que impiden una reforma constitucional para hacer valer la democracia, sino que engañan a millones, entonces los engañados –muchos con buen nivel académico– nada más por honestidad y orgullo deberían leer la reforma y tener el valor civil para decir: ‘me engañaron, me equivoqué’”.

