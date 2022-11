Reforma electoral establecerá una auténtica democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la iniciativa de reforma electoral tiene el objetivo de establecer una auténtica democracia en el país y que el órgano encargado de coordinar las elecciones sea verdaderamente autónomo y eficiente.



“Que se tenga un INE y un Tribunal confiable, no como está ahora, al servicio del conservadurismo, porque son capaces —ya lo han hecho— de hacer fraudes apoyados en consejeros y magistrados electorales corruptos, antidemocráticos, entonces vamos a alejar eso de una vez y para siempre”, argumentó.



“Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario: fortalecer la democracia de nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgo de fraudes electorales”, agregó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación que impulsa el Gobierno de México.



“Celebro que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación, que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como Dios al dinero. Lo celebro, porque acuérdense que lo nuestro es una transformación, es una revolución de las conciencias”, resaltó.



Al mismo tiempo, refirió que la mayoría de la población tiene “un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco, por eso es muy bueno este debate”.



Recordó elementos de la iniciativa de reforma electoral. Para conformar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), dijo, se establecerá en la ley que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar 20 candidatos cada uno para tener un total de 60 con paridad de género y la ciudadanía elegirá finalmente a siete consejeros; el o la nueva presidenta del organismo será quien obtenga más votos.



Además, plantea la reducción de costos y la garantía de comicios limpios mediante INEC.



“¿Qué plantea la reforma que propongo? Que no se gaste mucho, porque además de que tienen al árbitro, se gasta más que en ningún otro país en la organización de las elecciones, o sea no son confiables, no hay elecciones limpias, no hay elecciones libres y se gasta más de 20 mil millones de pesos”, explicó.



“¿Por qué 32 órganos electorales? ¿Por qué no hay un pacto, un acuerdo, para que se tenga un órgano electoral que organice las elecciones en todo el país? ¿Por qué se gasta tanto? Porque estamos hablando de 20 mil nada más en el órgano federal, pero si se le suma lo que se gasta en los 32 estados, puede llegar a 30 mil (millones de pesos)”, cuestionó.



El proyecto también incluye que se reduzca a 96 representantes la Cámara de Senadores y que la de Diputados pase de 500 a 300 integrantes, lo que también significa respeto a la elección directa del pueblo.

