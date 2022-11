Reforma electoral no desaparecerá órgano encargado de organizar elecciones, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la iniciativa de reforma electoral no pretende desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, sino fortalecer la participación democrática del pueblo en las decisiones políticas del país.



“Nadie va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta que, a través de los partidos, nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral”, apuntó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario planteó que, a partir de esta reforma a la ley, el Instituto Nacional Electoral se convertirá en el de Elecciones y Consultas (INEC) que integrarán ciudadanos elegidos por la población de manera directa.



Para conformar este órgano, dijo, se establecerá en la ley que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar 20 candidatos cada uno para tener un total de 60 con paridad de género; el o la nueva presidenta del INEC será quien obtenga más votos por parte de la ciudadanía. De este modo se consolidará una institución independiente y autónoma.



De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral, a septiembre de 2022 el 51 por ciento de las personas se pronunció a favor de que se realice una reforma electoral; el 78 por ciento aprueba que las consejerías y magistraturas sean electas por la ciudadanía y el 52 por ciento coincide en sustituir al INE por el INEC.



La propuesta del Ejecutivo federal, enviada en abril al Congreso de la Unión, contempla reducir el financiamiento a la organización de los comicios, el presupuesto destinado a partidos políticos y los salarios del personal del nuevo órgano así como del que labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



“Que no se gaste tanto porque el INE y el Tribunal significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos; son los organismos más caros del mundo, los más onerosos. Es donde cuesta más emitir un voto de todo el mundo”, resaltó el mandatario.



“Los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos, se dan la gran vida”, agregó.



De consolidarse la reforma, los ahorros se emplearían en la atención a necesidades en materia educativa y de salud, además de la ampliación de los Programas para el Bienestar.



El proyecto de la iniciativa de reforma incluye que se reduzca a 96 representantes la Cámara de Senadores y que la de Diputados pase de 500 a 300 integrantes, lo que también significa ahorros e ingresos en beneficio de la gente.



“¿Cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales? En vez de 500 diputados, hay 300, solo los que elija el pueblo. (…) Que los que lleguen, tengan el voto porque si no, van a la lista y hasta se van de vacaciones, ya regresan para ocupar su curul y cobrar, pero ¿quiénes son? Quién sabe”, expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...