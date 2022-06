Reitera  AMLO compromiso de enviar iniciativas de reforma electoral y de Guardia Nacional para Congreso de la Unión

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las siguientes semanas enviará al Poder Legislativo la iniciativa de reforma en materia electoral y la referente a consolidar y adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya lo más pronto posible, yo creo que este mes. Una (iniciativa) al Senado y otra a la Cámara de Diputados. Más que nada a la Cámara de Diputados, ahí hay más legisladores y ya estamos en eso”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que la primera propuesta incluye reducir salarios de consejeros electorales y que estos sean elegidos por el pueblo.

“No es posible que cuesten tanto las elecciones en México y tanto aparato. Nada más el hecho de que se logre que solo exista un organismo en el país para organizar las elecciones, no uno y 32”, afirmó.

Sostuvo que es suficiente con un órgano dedicado a los asuntos democráticos con servidoras y servidores públicos de inobjetable honestidad para organizar todas las elecciones.

Sobre la iniciativa de la Guardia Nacional, el jefe del Ejecutivo expuso que el objetivo es blindarla para que en el futuro sea imposible corromperla.

Se impulsa por los antecedentes de disciplina, profesionalismo y honestidad de la Sedena y para garantizar la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos.

“Lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sea una rama como la Fuerza Aérea. (…) Porque el soldado es pueblo uniformado y porque este ejército surge de la Revolución, no es un ejército manejado por la oligarquía, no es igual que otros ejércitos”, apuntó.

Llamó a las y los legisladores a analizar y discutir los cambios a la ley en beneficio de la población.

“Yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios y, si los rechazan, cada quien va a asumir su responsabilidad”, expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...