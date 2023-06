Reitera AMLO que se retira de la política para 2024 

En conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se retirará por completo de la política, aunque exista nostalgia de seguir mandando.

“Yo no voy hablar nada, voy a ir a cuidarme por completo. Sí van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo, con mi conciencia, que eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia”, afirmó desde Palacio Nacional.

A 15 meses de que concluya su administración, el presidente negó tener algún tipo de persecución, la cual, comentó, ya sufrió en algún momento de su vida política.

“Acerca de que me puedan perseguir, pues tampoco porque no me voy a ir del país y todo mundo va a saber dónde voy a estar. ¿Qué me van a perseguir? Ahí los voy a esperar, estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme”, planteó

