Renuncia Juan Zepeda a ser candidato a la Gubernatura del EdoMex

El prospecto electoral de Movimiento Ciudadana para la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, RENUNCIA a la candidatura a la Gubernatura mexiquense.

En un afán de evitar descalificaciones, falsas imputaciones, y evitar la polarización política que se ha dado en la entidad mexiquense, es que Juan Zepeda decide NO PARTICIPAR, en la elección a la gubernatura mexiquense.

Asegura, apoyará el proyecto de Movimiento para el 2024, y que no se someterá al escrutinio de los candidatos de las dos alianzas que competirán el próximo 4 de junio, para no minar, así lo dijo, el proyecto presidencial de Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, decide que los recursos que serían aplicados a la candidatura de Movimiento Ciudadano para el Gobierno del Estado de México, sea aplicado a las necesidades ciudadanas.

