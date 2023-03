Reporta Banco del Bienestar 136 millones de pesos, de perdidas por robos

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Banco del Bienestar (BB), institución financiera reportó hasta mayo pasado al menos la pérdida de 82 millones de pesos por robos, los cuales suman un monto de 136 millones 630 mil 827 pesos en efectivo, además de otros 79 intentos y 9 actos vandálicos, lo anterior a pesar de el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay robos, en respuesta a la solicitud de información número 330002922000192, el Banco del Bienestar entregó el 24 de mayo de 2022 una lista de 82 asaltos desde diciembre de 2018, 65 de ellos robos de efectivo, 16 de mobiliario y uno de robo a cajero, estos dos últimos no cuantificados en monto. El 17 de mayo de ese mismo mes, en la solicitud de información por la Ley de Transparencia 330002922000180, el Banco reportó 66 robos por 129 millones 662 mil 457 pesos, 79 tentativas de robo y 9 actos vandálicos. La diferencia en los datos se debe a la fecha en que se realizaron las solicitudes, aun así, López Obrador aseguró en su conferencia de prensa que los bancos que él fundó, y de los que aseguró ya están funcionado mil 500 sucursales, no tienen problemas de inseguridad, “La gente es muy respetuosa, son muy pocos, muy pocos los problemas que tenemos con el Banco del Bienestar, la gente cuida el Banco del Bienestar”, dijo.

