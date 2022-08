Rescate de mineros en Coahuila no se detiene: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó indemnizar lo más pronto posible a los familiares de los diez trabajadores que continúan en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila; dijo que el monto será superior a lo establecido.

“Nosotros vamos a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación; no solo de agravio por perder a sus familiares, –que es muy triste–, sino por la pobreza que vive la gente”, expresó.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que se mantiene el rescate de los cuerpos de los mineros.

“Seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado; seguimos extrayendo agua a los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados”, explicó.

En cuanto finalice el rescate a los mineros, dijo, se procederá a la construcción de un memorial en la zona donde ocurrieron los hechos el 3 de agosto.

Indicó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, seguirá al frente de estas tareas de rescate.

“Constantemente va a estar viajando, atendiendo esto. Es para nosotros prioritario, no vamos a abandonar lo del rescate”, enfatizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...