El almirante retirado Lee Hsi-min, ex jefe militar taiwanés, advirtió que el ejército de Taiwán no está preparado para una posible invasión china, al considerar que el gasto en defensa no siempre se invierte de la manera adecuada y que es necesario un cambio fundamental en la estrategia de defensa del país.

