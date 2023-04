Respalda Armenta defensa de soberanía de México, que hace el presidente López Obrador

Tras señalar al congresista Lindsey Graham como el senador de la muerte, Alejandro Armenta rechazó de manera contundente las declaraciones del estadounidense en el sentido de que México es responsable del trasiego de fentanilo y de las muertes que esta droga ocasiona en el vecino país del norte.

“Repudio y rechazo contundentemente las expresiones del senador Graham, quien es considerado un héroe en Estados Unidos. A

Allá consideran héroes a los que matan, a los que van a invadir otros países y matan. Esos son los héroes de ese país, expresó el presidente del Senado.

El legislador de Morena manifestó, en conferencia de prensa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene todo nuestro apoyo. Ni un paso atrás respecto al respeto, respecto a la soberanía de nuestro país”.

Consideró que el congresista norteamericano debería, antes de mirar a México, legislar para que no se consumieran drogas en los partidos de la NBA y que no se vendieran drogas y no se permitieran drogas en los partidos de basquetbol.

Alejandro Armenta dijo que es un contrasentido que su país permita que los jugadores puedan consumir droga y se venda droga en los partidos de una actividad deportiva tan importante como es el basquetbol.

Aseveró que “el embajador de la muerte, protector de los intereses mercenarios militares, debe de dejar de fastidiar a México y ocuparse de la complicidad, el desorden y la falta de valores que está destruyendo por su complicidad a los jóvenes estadounidenses.

Probablemente, agregó el legislador poblano, el “embajador de la muerte”, tiene apetitos imperialistas que lo han llevado a defender las incursiones estadounidenses en todo el mundo y, hoy, le interese el litio de nuestro país, como les interesó en algún momento la mitad de nuestro territorio; como les interesó el petróleo en Irak, en Kuwait, como les interesó el Canal de Panamá, recalcó.

Destacó que los principales proveedores de precursores químicos son los países asiáticos, desde la India hasta las Coreas, según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa. Después del cristal, el fentanilo es al día de hoy la droga que más producen y que más consumen en Estados Unidos.

El presidente senatorial expuso que del 70 por ciento del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, el 75 por ciento ingresa por Canadá.

“Y lo que no dice este abogado de la muerte, abogado militar, senador, es que ellos ingresan, de manera ilegal a México, 200 mil armas al año, con las que se protege a los grupos delictivos que cuidan el 25 por ciento del flujo de sustancias con las que se produce el fentanilo y llegan a Estados Unidos”.

