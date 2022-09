Ricardo Monreal asegura que Claudia Sheinbaum se equivoca de estrategia al tratar de liquidarlo

El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expresó que le tiene respeto a Claudia Sheinbaum, pero aseguró que se “equivoca de estrategia, al dirigir las baterías contra mí, tratándome de liquidar”.

Dijo que “fue brutal la embestida mediática”, después de que emitiera su voto en abstención sobre la reforma en materia de Guarda Nacional, ya que lo realizó “con conciencia y congruencia”.

En entrevista, indicó que esto es parte de un proceso que está resistiendo, “porque estoy acostumbrado a la adversidad y no tengo ninguna preocupación por continuar con la resistencia”.

Subrayó que lo único que hace es defenderse, sin recursos, dinero o pagar a extranjeros; “a cuentas millonarias que se encargan de denostarte, pues yo no hago eso, no lo voy a hacer, pero no tengo ninguna diferencia personal con ella”.

Recordó que tiene 42 años en la actividad pública y nunca ha sido investigado por corrupción, pero precisó que siempre le sobran intrigas y ataques, “porque no les gusta mi forma de ser y quisieran que fuera abyecto, obediente y que no tuviera criterio propio, que fuera simplemente un lambiscón y yo no soy así y nunca lo seré”.

Destacó que es una mala idea el intento de imposición desde ahora por parte del partido, hacía una candidata o candidato, ya que se trata de “una mala señal y una mala jugada para el propio legado del Presidente López Obrador”.

Advirtió que en el último momento puede cuestionarse ese gran legado que ha dejado; “es lo que me preocuparía, que el partido intente imponer y que no permita una lucha democrática, y que el dinero como en el PRI o en el PAN, se imponga frente a la decisión de quienes formamos parte de este gran movimiento”.

Refirió que tras la opinión del Presidente de la República, sobre su voto, no se confrontará con el Poder Ejecutivo, ni alterará su actitud y mantendrá la prudencia.

“No soy suicida para enfrentarme al Presidente, cuyo liderazgo es totalmente reconocido por mí, en el movimiento que constituimos desde hace 25 años”, apuntó.

Aseveró que es integrante de un Poder autónomo “y no le conviene al país que pudiera yo contestarle, responderle, confrontarme o alegar en mi causa, las razones de mi voto, y lo que hago, trato de hacerlo con responsabilidad y congruencia”.

Por ello, afirmó que actuará con mucha prudencia y decencia política, “porque no conviene entrar a una etapa de mayor polarización, el país ya no quiere más eso, mayor encono, ni alimentar los canales de odio o de crispación”.

