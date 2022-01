Ricardo Monreal y adversarios tienen las puertas abiertas de Palacio Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para todos, incluyendo al senador Ricardo Monreal y sus adversarios.

“Las puertas están abiertas para Ricardo Monreal y para todos, hasta para los adversarios, para todos. Yo no odio y no tenemos enemigos, tenemos adversarios, yo no quiero tener enemigos”

Esto luego de que este fin de semana se llevara a cabo la reunión plenaria de los senadores de Morena, además el mandatario llamó a integrantes de su partido a pensar en la herencia que dejaron los que también lucharon por la justicia y la libertad cuando sientan que están flaqueando los ánimos.

