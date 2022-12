“Rumorología política” sobre dimisión de Vargas del Villar

Por Karina A. Rocha Priego

Un ambiente de extrañamiento y cierto malestar se respira entre los panistas del Estado de México y, por supuesto, al interior del CDE de Acción Nacional, luego de los rumores que se recrudecen al paso de los días que, aseguran, Enrique Vargas del Villar habrá de declinar a favor de Alejandra del Moral pero, lo más preocupante y, de ser cierto, triste, que Vargas del Villar pudo haberse “vendido” al Revolucionario Institucional o, mejor dicho, al Gobierno del Estado de México que sigue siendo manejado por Enrique Peña Nieto, sí, querido lector, el “nuevo español-atlacomulquense”.

Recordemos que los rumores políticos son altamente dañinos, pero al final, resultan lamentablemente ciertos y, aunque aseguran, en torno a quién encabezará la alianza PRI-PAN-PRD para el proceso electoral 2023 que “nada se ha definido aún”, lo que surge como “comentario cafetero” se va extendiendo.

Honestamente sería muy penoso que Vargas del Villar se vea presionado por “la mafia del poder” (tenía que decirlo) para ceder un lugar que por derecho le corresponde dentro de la alianza por el trabajo que ha realizado y que, a través de empresas encuestadoras lo avalan y apuntalan, como la mejor opción, pero está claro que, si ello depende del PRI, definitivamente el diputado local albiazul, podría quedarse fuera de la jugada.

Definitivamente Vargas del Villar no debe esperar mucho de esta alianza. Insisto en que, si del PRI depende, los tricolores harán lo que saben hacer ¡dejar fuera a quienes prometen un buen futuro priista!

Miren, hagamos memoria, no mucha, pero vamos a unos años atrás:

* Cuando terminaba la administración del gobernador Arturo Montiel Rojas, se dijo que el candidato idóneo era Manuel Cadena Morales; sin embargo, dicen que en una borrachera (así) se decidió que fuera Enrique Peña Nieto.

* Cuando terminaba la administración de Peña Nieto, se dijo que el candidato sería Alfredo del Mazo Maza; sin embargo, Eruviel Ávila Villegas amenazó con armar un desmán contra el PRI por lo que, ya armada la candidatura de Del Mazo, él estando en Acapulco, recibió una llamada donde le decían “que siempre no”.

* Cuando termina la gubernatura de Eruviel Ávila, habiendo logrado todo su desfalco contra el Estado de México y todos los escándalos que le rodearon durante su administración, no le quedó otra más que ceder la gubernatura a Del Mazo Maza.

* Hoy, se dice que la candidatura estaba “apalabrada” a favor de Ernesto Nemer Álvarez, quien se convirtió en secretario general de Gobierno en esta administración delmacista para brincar precisamente a la candidatura, aunque ya se hablaba de la alianza PRI-PAN-PRD; sin embargo, regresa la tradición “engañosa” del PRI y Alejandro Moreno mete las manos en el PRI mexiquense, para lanzar a Alejandra del Moral por encima de Nemer Álvarez que decide renunciar a la General de Gobierno, no sin antes viajar a España para darle “la mala noticia” y pedir “apoyo” a Enrique Peña Nieto, quien, dicho sea de paso, sigue metido hasta el cuello en el Estado de México.

Si eso, queridos lectores, los priistas se lo hacen a los priistas de carrera, ¿qué puede esperarse Enrique Vargas del Villar, promesa política sí, pero al fin y al cabo ¡panista!?

Por ello la preocupación de que este sea “obligado” a declinar a favor de Del Moral Vela, pese a que se insiste en que, primero, ella no garantiza triunfo y, segundo, porque Morena, va a jugar ¡a la mala! en el Estado de México, entregando para su causa algo así de 680 mil tarjetas (de apoyo-compra votos) a madres solteras, viudas, trabajadoras, para ganarse “su afecto”, así como 2 millones más de tarjetas que entregarán a viejitos y ninis, principalmente, también como “compra de votos”, pues dicen que el Estado de México se gana con tan solo 2 millones cuatrocientos mil votos, y lo que repartirán los morenistas, equivale a eso, a dos millones 680 mil apoyos y, contando con que al menos 280 mil recibirán, pero no votarán por Morena, ya tienen su triunfo “comprado” que no ganado.

¿El PRI podrá competir con eso? Está complicado. Desde siempre se ha dicho que Morena no pretende ganar el Estado de México, ¡pretende comprarlo! y ya prepara millones de tarjetas que repartir con el dinero que “se han guardado” (sic) para tal motivo. El detalle será que luego expliquen a quién le quitaron ese dinero para lograr su objetivo, seguramente, a los que hoy pretenden comprar. Lo que sí es un hecho es que la complicada conformación de la alianza “Va por el Estado de México” será a través de una “imposición priista” y no con quien garantice un verdadero triunfo electoral…

