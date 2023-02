“Saboteadora” del Metro exige reparación de daños

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Detenida y encarcelada por autoridades policiales y ministeriales, Viviana Salgado, a quien acusaron de “sabotear” las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que de manera accidental se le cayeron a las vías unas aspas para su lavadora, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se investigue la violación a sus garantías, exige la reparen los daños sicológicos y económicos que le ocasionó su encarcelamiento y exige una disculpa pública por parte del gobierno capitalino.

“Enfrentar a las instituciones en desventaja y con las falsas acusaciones que me hicieron me dejó un estrés postraumático que, a su vez, derivó en una complicación de mi estado de salud por hipertensión arterial, la cual, muy posiblemente ya es un padecimiento crónico”, refirió la afectada, quien recuperó su libertad por no existir elementos que acreditaran las imputaciones que le hizo el Ministerio Público.

