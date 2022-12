Sale a la luz el “cártel de despojadores” de la alcaldía Benito Juárez

Luego de que se girara una orden de aprehensión en contra de Christian Von Roehrich, a quien se le relaciona con el “cártel mobiliario” en la alcaldía Benito Juárez, ahora se denuncia al llamado “cártel de despojadores” que es encabezado por el director del sector Narvarte-Álamos, de la policía capitalina por lo que víctimas del uniformado exigen que sea investigado y separado de su cargo.

De acuerdo a una denuncia presentada ante la autoridad correspondiente, de la cual tiene copia este medio de comunicación, el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Jaime Jair Jasso Irigoyen, acompañado del oficial Fernando Covarrubias Trejo y con apoyo de agentes del ministerio público, en días pasados sacaron de su inmueble de la colonia Narvarte a su propietario, argumentando que era cumplimiento de una orden judicial, sin mostrarla.

Al percatarse que se trataba de un claro despojo y abuso de autoridad, la víctima acudió a presentar una denuncia para solicitar el apoyo de la justicia, sobre todo, porque el uniformado cambió las chapas de las puertas del inmueble, y por las noches ingresa a varios elementos de su sector para que el dueño no intente recuperar su patrimonio, que le fue quitado de manera arbitraria.

“Si bien es cierto, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la investigación es desformalizada y menos rigurosa que en el sistema tradicional, no menos cierto es, que todo aseguramiento debe ser fundado y motivado y sobre todo del acto reclamado que es el aseguramiento ante la autoridad ministerial, para poner en custodia un inmueble, pero como se dice amigo del alcalde Santiago Taboada, se apoderó de mi inmueble”, comentó la víctima.

Debido a que se trata de un jefe policiaco, que dice tener relación con personal de la alcaldía Benito Juárez, así como del titular de la SSC, Omar García Harfuch, no ha acudido a su inmueble por temor de ser privada de su libertad, por ello, solicita el apoyo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para que se separe de su cargo a Jaime Jair Jasso Irigoyen y se realicen las investigaciones pertinentes, y a la vez, sea procesado legalmente.

Finalmente señaló, que existen varias denuncias en contra del acusado, en las que, se ha utilizado el mismo modus operandi, que consiste en apoderarse de forma ilegal de inmuebles de la zona, por lo que ya se les conoce como el “cártel de despojadores”, que presuntamente se encuentran ligados con el “cártel inmobiliario” encabezado por exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez.

