Sandra Cuevas y Santiago Taboada dejaron plantada’ a Sheinbaum, en gira por alcaldías

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Pese a la invitación realizada por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a todos los alcaldes de las demarcaciones, por la gira que se encuentra realizando de trabajo, dos ediles no asistieron a la convocatoria, se trata de los alcaldes de oposición de Benito Juárez, Santiago Taboada, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quienes no asistieron a los eventos con la morenista, la funcionaria de la CdMx, asistió a las dos alcaldías el pasado sábado 11 de febrero, pero Santiago Taboada, del Partido Acción Nacional (PAN) y Sandra Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no estuvieron presentes, pese a que los alcaldes no asistieron, el evento en las dos demarcaciones se realizó.

En anteriores eventos, Taboada y Cuevas tampoco han asistido a los eventos institucionales y locales con Sheinbaum, al igual que sus compañeros alcaldes, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo del PAN y Lía Limón, de Álvaro Obregón, de la misma fuerza política.

