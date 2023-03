Santiago Creel advierte que modificaciones a Artículo 33 constitucional, son incongruentes

De nueva cuenta se vienen severos enfrentamientos entre la cúpula presidencial y el titular de la Cámara de Diputados, que tienen ideas encontradas por lo que hace a las modificaciones que se pretenden implementar al Artículo 33 Constitucional, según lo ha expresado el secretario de Gobernación Adán Augusto López .

La postura de no intervencionismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y su propuesta para modificar el Artículo 33 Constitucional para que los extranjeros puedan intervenir en asuntos políticos es contradictoria, advirtió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

“A mí me parece totalmente inconsistente e incongruente, la posición que tuvo el presidente de la República, y la que ha tenido con los congresistas extranjeros con la modificación del Artículo 33 de la Constitución, son dos posiciones contrarias. Nosotros como nacionales mexicanas y mexicanos no podríamos ir a Estados Unidos ni lo permitiría la Constitución ni los ordenamientos americanos, ir a hacer política a los Estados Unidos, no debemos, no podemos”, aclaró.

