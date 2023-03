Santiago Creel podría demandar a AMLO por difamación

Las afirmaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en contra del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, empieza a generar un ambiente de mucha tensión y desacreditación entre ambos personajes, que bien pudiera desencadenar en un ambiente hostil y de mucha rivalidad que a nadie conviene de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Esta vez el panista, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se fue con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no permitirá que siga difamándolo.

Bajo tales circunstancias, el legislador mencionó que incluso podría demandar al presidente por la forma en la que lo ha venido atacando.

“En primer lugar no voy a permitir que el presidente, bajo ninguna circunstancia, me difame a mí y a mi familia. Que mienta sobre cómo he construido el patrimonio que tengo, mucho o poco el que sea lo he hecho a base de trabajo, y de la responsabilidad con que mis padres administraron su patrimonio”, señaló de manera tajante.

