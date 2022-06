Santiago Nieto critica a Fox por mal conteo de votos en elecciones y pide que le quiten el celular

Bueno pues ahora resulta que el ex presidente Vicente Fox no hizo bien sus cuentas y el conteo de votos que registró no concuerdan con la realidad de las elecciones llevadas a cabo el domingo pasado.

Después de la reciente jornada electoral, 4 de las 6 gubernaturas estatales fueron dominadas por Morena, lo cual muestra una aliciente perspectiva y un mejor panorama contra la alianza del PAN, PRI y PRD.

Aparentemente sin querer darle mayor importancia en cuanto a los resultados, varios políticos de la oposición dieron el ‘visto bueno’ por la obtención de los dos estados, quitándole los votos a Morena en esas entidades, como en el caso del expresidente Vicente Fox.

A través de su cuenta de Twitter, misma que mantiene activa diariamente con comentarios contra la oposición, publicó que Morena perdió 9 millones de los votantes de AMLO en 2018, señalando que llegó a la Presidencia con 25.1 millones de sufragios que recibió a través de su partido Morena.

