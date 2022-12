Se deslinda Sheinbaum de los pintas y carteles donde la promueven para el 2024

Después de que en diversos estados de la República aparecieron espectaculares con el #EsClaudia y la silueta de la mandataria capitalina, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se deslindó de estos anuncios que la promueven rumbo a las elecciones de 2024, Al término de un recorrido por el Centro Cultural Indígena, la jefa del ejecutivo local refirió que ya notificó al INE y argumentó que se trata de muestras de apoyo de personas que se organizan para instalar esta propaganda.

“Ya me deslindé, ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral, desde el primero que alguien me mandó una fotografía, ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo”, comentó, Sheinbaum Pardo agregó qué tal y como se lo instruyó el INE ya conminó a la ciudadanía a evitar estas muestras de apoyo.

