Se esperan comicios “transparentes”, ¿se podrá?

Por Karina A. Rocha Priego

Hoy inicia formalmente 2023, tras el regreso a clases y a las oficinas de los servidores públicos de todo el país, “pintando” el año como de gran trascendencia política, si consideramos el proceso electoral del próximo 4 de junio, fecha en la que se renovará la gubernatura del Estado de México.

Parece fácil lo que se dice, pero será una “verdadera batalla” la que se librará en la entidad cuando, primero, todavía no se definen alianzas; segundo, cuando se sabe del gran interés del gobierno federal de ganar la gubernatura del Estado de México antesala del proceso electoral de 2024, cuando se renueve la Presidencia de México y, se sabe, es menester para el presidente Andrés Manuel López Obrador ganar la entidad mexiquense para “conseguir sus fines políticos en México”, los cuales, dirían algunos, “la perpetuidad en el poder”.

Pero, aunque usted no lo crea, hay preocupación al interior de Morena, luego de la caída que ha sufrido ese instituto político en la preferencia electoral de la entidad, sobre todo cuando ha sido el mismísimo jefe del Ejecutivo quien ha “minimizado, ofendido, humillado” al pueblo mexicano, haciéndole saber que “lo usa para fines políticos” no porque le interese realmente el destino de millones de pobres que habitan este país.

Aún así, la batalla será álgida. El movimiento de millones de pesos marcará la diferencia. Sabemos que la repartición de millones que haga el IEEM a los partidos políticos, es tan solo “una formalidad”, pues en realidad estará en juego el dinero que el propio gobierno federal aplicará a la elección mexiquense para “levantar” la elección de su candidata Delfina Gómez que, si bien se rodea “de viejos lobos de mar” que, incluso, en algún momento fueron señalados como “corruptos”, su lealtad a AMLO les hace ganarse “la chequera” que se ha puesto a su disposición para esta elección.

Pero el PRI no se quedará atrás. Primero, aun cuando se firme (14 de enero fecha límite) la alianza “Va por el Estado de México”, la cual conformarían PRI-PAN-PRD, sabemos que la encabezará el PRI, pues pese a ser el panista Enrique Vargas del Villar la mejor opción para ser el candidato, hay acuerdos “mezquinos” que le niegan la candidatura, por lo que, relativamente, la priista Alejandra del Moral “va sola a la contienda” (sin minimizar al PAN y PRD), pero con los recursos correspondientes a los tres partidos políticos y, seguramente, habrá por ahí un “cochinito de dinero” que también se aplicará al proceso, como sucederá a favor de Delfina Gómez.

De lo anterior, he de comentar que, a finales de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso firmar una carta con los gobernadores del Estado de México y Coahuila para que exista el compromiso de que ¡ninguna autoridad! se va a entrometer en el proceso electoral que está en puerta; recomendó a funcionarios ¡no hacer uso del presupuesto público para favorecer a partidos o candidatos! y actuar con transparencia para que se garantice que el voto de los ciudadanos sea libre, o sea, no “condicionado”, por ello ¡el Gobierno Federal, adelantó sus apoyos a los mexiquenses! pero, según pudimos saber ¡bajo el compromiso de garantizar el voto a favor de Morena o de su alianza!.

O sea, querido lector, “se adelantó un poquito la compra de votos” pero, al fin y al cabo ¡se hizo!, mientras la “carta compromiso” todavía no se firma.

Pero no debemos “dejar de lado” que el Estado de México cuenta con cerca de 12 millones 600 mil electores, lo que representa 12 por ciento del electorado nacional, o sea, el equivalente al padrón electoral de seis estados como Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Hecho que preocupa a Morena, si consideramos que, de perder el Estado de México, por supuesto que perdería la Presidencia de México y, por consiguiente -y he de insistir-, que tendrían que olvidarse de la “perpetuidad en el poder”, aunque digan “que no la buscan”.

La realidad es que se vislumbra un proceso electoral bastante complicado. Electores, partidos y gobierno tendrán que poner todo su esfuerzo ¡y transparencia! en estas elecciones. El electorado mexiquense está desilusionado y, aunque muchos, los más pobres, han sido “beneficiados” con recursos de los gobiernos federal y estatal, están convencidos de que “merecen algo mejor”, sobre todo, que merecen “ser respetados y reconocidos” y no utilizados “como capital político” como recién lo dio a conocer el presidente López Obrador.

Sí, el jefe del Ejecutivo fue claro “…la ayuda a los pobres no es un asunto personal, sino uno de estrategia política. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de qué, cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad”, declaración que deja en claro lo que poco o nada le importa la pobreza que padecen millones de mexicanos, sino que busca la capitalización política que de ellos se obtiene, “comprando sus votos y simpatías”, lo cual “ya adelantó” en el Estado de México, para no caer en “delito electoral” ante la veda que se avecina.

Y bueno, ya se imaginarán el malestar de muchos que, ya se dieron cuenta, no son importantes para el gobierno, solo “necesarios” y considerados, hasta que el poder se le acabe a Morena.

Sin lugar a dudas que vienen tiempos históricos para el Estado de México, tiempos que necesitan la participación no solo de partidos políticos y autoridades electorales, sino de todas y todos los mexiquenses, por la dimensión de lo que está en juego que es el destino de la entidad más grande del país, esperando que, de verdad se lleven a cabo elecciones limpias, transparentes, pero sobre todo ¡legales!, como dice el presidente, que deben ser…

