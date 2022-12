Se opone Lorenzo Córdova a cambios en el organigrama del INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó su oposición a cambios al servicio profesional del organismo. Al mismo tiempo sugirió no invocar la ruta de la regresión democrática, durante la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones, el consejero hizo distintas alusiones implícitas a los procesos de reforma en curso. “Detrás de estas cifras existe el trabajo profesional y comprometido de un servicio profesional electoral que hoy es un modelo de servicio civil de carrera para todo el país. Una conquista democrática que no podemos, y desde el INE no vamos a permitir se socave”, señaló.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...