Se reduce presencia de sargazo en playas quintanarroense   

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Merced a los vientos ocasionados por el frente frío número 41, por lo menos 34 de las 80 playas de Quintana Roo donde la llegada de sargazo era más que manifiesta, dejaron de presentar esta condición, con lo que se pudo reanudar con éxito las actividades turísticas en el paradisiaco centro turístico, por lo que la autoridades de los tres niveles e gobierno, hoteleros, restauranteros y otras personas relacionadas con la “industria sin chimeneas” instrumentan acciones especiales para combatir la llegada masiva de esa alguna marina.

De acuerdo a reportes de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo, al igual que la estudiosa de la problemática y licenciada en derecho ecológico Fernanda Fuentes, Isla Mujeres Playa Norte, Sur y Centro, así como Chiquilá, son las únicas zonas done no se ha reportado recale del alga, no así las playas de Arco Maya Tulum ZH Sur, Tulum ZH Norte, Tulum Ruinas, Bahía Soliman, Punta Bravo, Puerto Morelos Centro, Isla de la Pasión y Punta Moras, entre otras en las que la presencia del alga es abundante.

