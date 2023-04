Secretaría de Salud alerta sobre daños por fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este martes en la conferencia de prensa matutina el segmento dedicado a la prevención de adicciones; se trata de un espacio quincenal en el que autoridades de la Secretaría de Salud también orientarán sobre los daños que las drogas ocasionan a quienes las consumen.

“Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de COVID y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir: ‘nosotros no tenemos ese problema, no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que otros países’. Tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo que tantos muertos lamentablemente ocasiona”, subrayó.

El mandatario afirmó que el Gobierno de México busca sensibilizar a las familias acerca de los riesgos de consumir sustancias ilícitas, las cuales afectan principalmente a la juventud.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer que el fentanilo es una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción.

“Inmediatamente es adictiva aun en dosis pequeñas y, además, tiene efectos muy graves sobre la salud con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte”, precisó.

Los efectos adversos del fentanilo incluyen:

-Analgesia

-Somnolencia

-Náusea

-Estreñimiento

-Euforia

-Adicción o dependencia

-Baja de presión arterial

-Rigidez muscular

-Pasmo muscular intestinal

-Movimientos involuntarios

-Alucinaciones

-Confusión

-Delirio

-Coma

-Depresión respiratoria

-Muerte

Me gusta esto: Me gusta Cargando...