Secretaría de Bienestar adeuda dos quincenas, a Servidores de la Nación

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Servidores de la Nación adscritos a la Secretaria del Bienestar, denunciaron que, a la fecha no han recibido pagos de su sueldo este mes de enero (dos quincenas), esto a pesar de que, el presidente AMLO aumento a todos los Programas de Bienestar y en cuanto a su personal “bien gracias”, nos tienen trabajando si salario andamos a la buena de Dios. Nosotros los Siervos de la Nación pensábamos que, nos pagarían el día de ayer 24 de enero, pero no depositaron y en la nómina no se ve reflejado dichos pagos, cabe señalar que, algunos compañeros manifiestan que será hasta el 8 de febrero si bien nos va cuando nos liquiden, no se vale ya que, se supone es nuestro derecho como trabajador y ahí un recurso destinado etiquetado para el pago de nómina. Es una tristeza como nos tienen mientras comentan que es una satisfacción que se hayan aumentado los ingresos para los programas, uno sufriendo por pago y trabajando arduamente por convicción de ayudar a los ciudadanos (población vulnerable- necesitados) y nosotros que, también tenemos familia y necesitamos de nuestros recursos para seguir adelante con nuestra labor y sacar adelante a la familia.

