Secretario de gobierno de Tamaulipas sufre atentado y sobrevive

En la madrugada de este lunes se reportó una agresión armada en contra del secretario general del Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, cuando viajaba por una de las vialidades de la entidad a bordo de un vehículo, mientras regresaba de Río Bravo, los hechos fueron confirmados por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la cual dio a conocer que el ataque se registró a las 4:50 horas en la carretera Reynosa-San Fernando. “Los vehículos donde viajaba el secretario general de Gobierno fueron agredidos por civiles armados”, informaron las autoridades, aunque no precisaron el número de unidades que fueron atacadas a balazos, si bien se reportó que Héctor Villegas se encuentra estable de salud, no se dio a conocer si sufrió algún tipo de lesiones. “El funcionario se encuentra bien, trabajando”, ante esta agresión, las autoridades tamaulipecas “respondieron inmediatamente” y procedieron a repeler el ataque. Aunque se indicó que los uniformados se hicieron cargo de la situación, hasta el momento no hay reportes de personas detenidas, por lo que se desconoce cuántos civiles armados participaron en los hechos. De acuerdo con reportes preliminares, el secretario viajaba en una camioneta blindada que era escoltada y se dirigía a Ciudad Victoria. No obstante, la Vocería de Seguridad no informó si durante la embestida hubo personas heridas por las detonaciones de armas de fuego. En imágenes compartidas en redes sociales se puede observar una camioneta Suburban de color blanco (en la que se trasladaba Héctor Villegas), la cual recibió múltiples impactos de bala en la puerta del copiloto.

